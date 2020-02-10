Экс-депутат Рады придумал план военного разгрома восставших республик Донбасса

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10 февраля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Ярош, Danil Shamkin / globallookpress.com

Дмитрий Ярош, бывший депутат украинской Верховной Рады, рассказал, какие действия необходимо предпринять, чтобы разгромить восставшие против киевской власти ДНР и ЛНР военным путем. По данному вопросу экс-парламентарий высказался в беседе с журналистами.

По словам Яроша, процитированного «ПолитНавигатором», необходима комплексная работа всех силовых структур и мобилизация населения. План бывшего депутата предполагает, что соединения Вооруженных сил Украины прорвут линию фронта одновременно с бунтом в Донецке и Луганске, который организуют киевские спецслужбы.

Ранее Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, раскрыл вероятного виновника продолжения боевых действий в Донбассе. Кроме того, стали известны новые детали гибели ополченцев ЛНР под артиллерийским огнем ВСУ в районе Золотого.