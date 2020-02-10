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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Лавров раскрыл возможного виновника продолжения гражданской войны в Донбассе

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Российская газета»

Лавров раскрыл возможного виновника продолжения гражданской войны в Донбассе
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Сергей Лавров, глава МИД РФ, назвал возможного виновника продолжения гражданской войны на востоке Украины. По данному вопросу министр высказался в разговоре с представителями отечественных СМИ.

Лавров, ставший собеседником «Российской газеты», заявил, что поддержание конфликта в Донбассе «в некоей контролируемой фазе», по всей видимости, отвечает интересам властей США, у которых есть свои виды на пространство бывшего СССР.

Ранее стали известны новые подробности артиллерийской атаки киевских военных в районе Золотого, в результате которой погибли четверо ополченцев ЛНР. Данный инцидент произошел в зоне боевых действий в минувшую пятницу.

 

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