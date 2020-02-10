Стали известны новые подробности уничтожения ВСУ ополченцев ЛНР на линии фронта

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10 февраля 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Раскрыты новые детали артиллерийской атаки Вооруженных сил Украины, в результате которой погибли четверо ополченцев ЛНР. Под огнем киевских военных в минувшую пятницу оказались позиции Народной милиции под Золотым, в районе которого проходит линия фронта.

Как пишет «Русская весна», ветеран ополчения Владлен Татарский рассказал, что бойцов Народной милиции обстреляли 152-мм снарядами. ВСУ корректировали огонь с помощью беспилотного летательного аппарата.

Ранее в украинском экспертном сообществе назвали «плацдарм России для интенсивной войны» против бывшей советской республики. По данному вопросу высказался аналитик Денис Ивашин.