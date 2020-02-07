Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В Китае коронавирусом заразились два новорожденных младенца, одному не более 30 часов

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

В Китае коронавирусом заразились два новорожденных младенца, одному не более 30 часов
Фото: pixabay.com

Китайские медики в уханьской больнице сообщили, что анализы двух новорожденных младенцев на выявление коронавирусной инфекции оказались положительными. Отмечается, что первый случай был зафиксирован 2 февраля.

«Детская больница города Ухань подтвердила два случая заражения коронавирусом новорожденных, самому младшему из которых 30 часов. Врачи рассматривают вероятность вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку», - уточнили специалисты.

Известно, что первый ребенок получил заболевание от матери, у второго выявили коронавирус на третьей неделе жизни. При этом у его матери обнаружили инфекцию через две недели после родов.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре врачи обнаружили коронавирус у шестимесячного малыша.

БА

//картина дня

Глава МИД Сергей Лавров по итогам визита в Мексику заявил о влиянии коронавируса 2019-nCoV на мировоую экономику. По словам Лаврова, экономика замедляется из-за китайского вируса, и это повлияет на рынок нефти.

Глава МИД Сергей Лавров по итогам визита в Мексику заявил о влиянии коронавируса 2019-nCoV на мировоую экономику…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан