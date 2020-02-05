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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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«Секретный план» НАТО для победы в Третьей мировой войне обнародовали в США

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

«Секретный план» НАТО для победы в Третьей мировой войне обнародовали в США
Учения НАТО в Литве, Alfredas Pliadis / globallookpress.com

Озвучен «секретный план» Североатлантического альянса для победы в Третьей мировой войне над Советским Союзом. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Как пишет The National Interest, план НАТО предполагал комбинацию традиционных методов ведения боевых действий. Издание перечислило задачи, которые руководство блока считало ключевыми в случае начала конфликта. Среди данных задач – достижение воздушного превосходства над силами противника, обеспечение работы коммуникационных линий с Северной Америкой и сохранение территориальной целостности ФРГ.

Также в НАТО собирались применить ядерные боеголовки, если другие виды оружия не смогли бы остановить СССР и его союзников, говорится в процитированной публикации.

Ранее отечественный эксперт Виктор Баранец назвал предполагаемый признак подготовки Соединенных Штатов к войне. Также сообщалось, что британские аналитики обозначили самые вероятные сценарии начала Третьей мировой.

 

ДЦ

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