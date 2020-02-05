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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Три самых вероятных сценария начала Третьей мировой назвали британские аналитики

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Три самых вероятных сценария начала Третьей мировой назвали британские аналитики
Американские морские пехотинцы, Cpl. Mark Lowe / globallookpress.com

Обозначены три самых вероятных сценария начала нового глобального конфликта. По данному вопросу высказались некоторое время назад эксперты из Великобритании, их точка зрения приведена в материале, опубликованном на страницах английской прессы.

Как пишет Daily Express, по мнению аналитиков, Третью мировую войну может спровоцировать столкновение между:

1. Соединенными Штатами и Ираном;

2. Израилем и Ираном;

3. Турцией и Сирией.

Ранее эксперт Олег Матвейчев рассчитал предполагаемый срок уничтожения Россией Вооруженных сил Украины в случае конфликта между странами. Также сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, назвал единственный способ предотвращения Третьей мировой.

 

ДЦ

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