Три самых вероятных сценария начала Третьей мировой назвали британские аналитики

Обозначены три самых вероятных сценария начала нового глобального конфликта. По данному вопросу высказались некоторое время назад эксперты из Великобритании, их точка зрения приведена в материале, опубликованном на страницах английской прессы.
Как пишет Daily Express, по мнению аналитиков, Третью мировую войну может спровоцировать столкновение между:
1. Соединенными Штатами и Ираном;
2. Израилем и Ираном;
3. Турцией и Сирией.
Ранее эксперт Олег Матвейчев рассчитал предполагаемый срок уничтожения Россией Вооруженных сил Украины в случае конфликта между странами. Также сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, назвал единственный способ предотвращения Третьей мировой.