Три самых вероятных сценария начала Третьей мировой назвали британские аналитики

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5 февраля 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Американские морские пехотинцы, Cpl. Mark Lowe / globallookpress.com

Обозначены три самых вероятных сценария начала нового глобального конфликта. По данному вопросу высказались некоторое время назад эксперты из Великобритании, их точка зрения приведена в материале, опубликованном на страницах английской прессы.

Как пишет Daily Express, по мнению аналитиков, Третью мировую войну может спровоцировать столкновение между:

1. Соединенными Штатами и Ираном;

2. Израилем и Ираном;

3. Турцией и Сирией.

Ранее эксперт Олег Матвейчев рассчитал предполагаемый срок уничтожения Россией Вооруженных сил Украины в случае конфликта между странами. Также сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, назвал единственный способ предотвращения Третьей мировой.