Экс-полковник РФ поведал о «чрезвычайно опасном шаге» США и подготовке Трампа к войне

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5 февраля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Выступление президента США Дональда Трампа, Liu Jie / globallookpress.com

Отмена президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом запрета на использование армией страны наземных мин является «чрезвычайным опасным шагом», который грозит человечеству сотнями тысяч убитых и инвалидов. Такую точку зрения высказал отечественный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Баранец, ставший собеседником интернет-издания «ПолитРоссия», отметил, что Вашингтон продолжает отказываться от законов, связанных с военной безопасностью. Данные действия Трампа и его администрации показывают, что Штаты готовятся к войне, считает эксперт.

Ранее Яков Кедми, бывший израильский разведчик, назвал единственный способ избежать Третьей мировой. Кроме того, сообщалось, что в СМИ перечислили самые вероятные варианты начала нового глобального конфликта.