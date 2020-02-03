У 20 прибывших во Францию из КНР пассажиров нашли симптомы коронавируса

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3 февраля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщила, что у 20 прибывших из Китая пассажиров обнаружены симптомы коронавируса. Они находятся под наблюдением врачей недалеко от аэропорта.

Аньес Бузен отметила, что на борту самолета находились 264 пассажира, среди них 64 человека - граждане Франции. По её словам, все французские семьи были отправлены в курортный центр, расположенный в коммуне Карри-ле-Руэ, а пассажиров в паре или одиноких доставили в высшую школу пожарной службы в городе Экс-ан-Прованс на 14 дней. При этом инкубационный период во Франции также проведут 60 человек из других стран.

«Примерно 20 человек, у которых были симптомы заболевания, остались в районе аэродрома под наблюдением военных врачей», - пояснила она, добавив, что ранее ещё 16 пассажиров с подозрением на коронавирус были отправлены на родину.

Министр уточнила, что люди будут обследованы медиками и в случае подтверждения заболевания доставлены в больницу.

Бузен напомнила, что во Франции зафиксировано 6 зараженных, среди них есть пожилой человек, который находится в реанимации.

Ранее в КНДР рассказали о мерах борьбы с коронавирусом в республике.