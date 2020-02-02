США поддерживают свободу выбора Казахстана, но Помпео убеждает в выгоде сотрудничества с американскими компаниями

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2 февраля 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Mайк Помпео, МFA Russia, globallookpress.com

Госсекретарь США Майк Помпео после визита на Украину и в Беларусь направился в Казахстан на встречу с главой МИД республики Мухтаром Тлеуберди. В ходе встречи с министром Помпео заявил, что Соединенные Штаты поддерживают свободу выбора Казахстана с какими странами хочет сотрудничать республика.

И тут же добавил, что деловые отношения с США для Казахстана выгоднее. Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сделки США и Казахстана "гарантируют создание рабочих мест, прозрачность контрактов и качество работы".

Помпео заверил, что поддерживает инициативы и одобряет действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил об "амбициозных программных реформах, направленных на укрепление экономического развития демократии".

В Казахстане успешно работает компания Tyson Foods, планирующая инвестиции в мясоперерабатывающий комплекс. В нефтегазовый сектор республики инвестируют компании Chevron и Exxon Mobil.

После Казахстана Помпео проведет встречи с властями Узбекистана, еще одной страной бывшего СССР.

"АН" писали, что Вашингтон полез в Минск. С Зеленским Помпео говорил об инвестициях.