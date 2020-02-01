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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Великобритания в ночь на субботу, 1 февраля, вышла из Европейского союза

, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]

Великобритания в ночь на субботу, 1 февраля, вышла из Европейского союза
Борис Джонсон, фото: MFA Russia Press Service

Великобритания в ночь на субботу, 1 февраля, вышла из Европейского союза. В Евросоюзе Соединенное Королевство состояло 47 лет. Но все эти годы государство имело свою валюту и не вошло в Шенген.

Референдум по Brexit состоялся в Великобритании 23 июня 2016 года. 51,89% граждан Соединенного Королевства проголосовали за выход из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон за час до выхода страны из ЕС обратился к нации. В его заявлении названы ключевые приоритеты государства. По его словам, появились новые возможности, блягодаря "вернувшейся независимости для осуществления перемен - контроль за иммиграцией, создание свободных портов, освобождение рыболовной отрасли, заключение соглашений о свободной торговле. "И просто создание наших собственных законов на благо народа этой страны", — подчеркнул Джонсон.

Среди других приоритетов британский премьер назвал борьбу с изменением климата, борьбу за права человека в мире и поддержку женского образования.

ИЧ

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