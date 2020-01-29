Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях выхода страны из состава Европейского Союза. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое прошло в рамках пленарной сессии ЕП.

Ранее данный документ получил все необходимые одобрения в Европарламенте, его подписал глава Европейского совета Шарль Мишель, а также руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Также вышеуказанный законопроект был одобрен парламентом и получил королевскую санкцию.