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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit

, 20:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit
эмблема Brexit, pixabay.com
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях выхода страны из состава Европейского Союза. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое прошло в рамках пленарной сессии ЕП.
 
Ранее данный документ получил все необходимые одобрения в Европарламенте, его подписал глава Европейского совета Шарль Мишель, а также руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Также вышеуказанный законопроект был одобрен парламентом и получил королевскую санкцию.
Напомним, Brexit должен произойти в полночь по центральноевропейскому времени в пятницу, 31 января (02.00 по московскому времени 1 февраля).
 
ЕТ

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