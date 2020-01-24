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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Главы Европейского совета и ЕК подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

Главы Европейского совета и ЕК подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС
флаг Евросоюза, pixabay.com

Стало известно, что главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Данную информацию предоставил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Мишель уточнил, что сегодня подписал сообщение о Brexit вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам политика, Евросоюз сохранит дружбу с Великобританией, несмотря ни на что. Он уточнил, что после Brexit начнется новая глава, а стороны станут союзниками и партнерами.

Подчеркивается, что 29 января документ будет ратифицирован в Европарламенте. Напомним, Brexit должен состояться 31 января.

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