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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Королева Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из Евросоюза

, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Королева Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из Евросоюза
Stephen Lock, globallookpress.com

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон о Brexit - о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза. Законопроект, утвержденный ранее британским парламентом, теперь приобрел статус закона.

Законопроект о Brexit получил одобрение обеих палат британского парламента. 22 января его приняла Палата лордов. Палата общин утвердила законопроект о выходе страны из ЕС в третьем чтении 10 января.

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 31 января, после чего начнется переходный период, во время которого стороны будут вести торговые переговоры. Об этом в Twitter написал лидер палаты общин Джейкоб Уильям Рис-Могга.

О подписании закона королевой во время выступления в палате общин объявил вице-спикер палаты Найджел Эванс. Видео с этим моментом появилось в Twitter Департамента по выходу из ЕС.

О подписании закона вице-спикер палаты Найджел Эванс объявил во время выступления в палате общин. Видео этого момента появилось в Twitter Департамента по выходу из ЕС.

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