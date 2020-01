Королева Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из Евросоюза

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон о Brexit - о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза. Законопроект, утвержденный ранее британским парламентом, теперь приобрел статус закона.

Законопроект о Brexit получил одобрение обеих палат британского парламента. 22 января его приняла Палата лордов. Палата общин утвердила законопроект о выходе страны из ЕС в третьем чтении 10 января.

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 31 января, после чего начнется переходный период, во время которого стороны будут вести торговые переговоры. Об этом в Twitter написал лидер палаты общин Джейкоб Уильям Рис-Могга.

О подписании закона королевой во время выступления в палате общин объявил вице-спикер палаты Найджел Эванс. Видео с этим моментом появилось в Twitter Департамента по выходу из ЕС.

The Brexit Bill has been given Royal Assent.



Watch the moment Deputy Speaker Nigel Evans announced it in the Commons ⬇️ pic.twitter.com/K9UQZIW8f1