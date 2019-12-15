Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Шотландии попросили Британию не держать их "против воли"

, 22:55 [ «Аргументы Недели», ] Источник: BBC

В Шотландии попросили Британию не держать их
Никола Стерджен на фото globallookpress.com/ Han Yan

В Великобритании появились сепаратистские настроения. В Шотландии, которая входит в состав королевства, попросили не держать их «против воли». Об этом сообщил телеканал BBC.

Этот демарш может стать очередной крупной новостью из Великобритании. Шотландские политики возмутились сложившимися обстоятельствами союза с Англией.

«Это фундаментальный пункт демократии — вы не можете удерживать Шотландию в союзе против ее воли», — процитировал BBC Николу Стерджен: «Нельзя запереть нас в шкафу, вернуть ключи надеяться, что пройдет».

Никола Стерджен занимает пост первого министра Шотландии. Именно она и сказала, что ее государство не может быть «включено в союз против воли». Последний референдум прошел в 2014 году и тогда шотландцы проголосовали за британское подданство.

Результаты референдума поддерживают британские министры. Они требуют уважать выбор шотландцев образца 2014 года. Однако в тот год еще не было брекзита. Референдум об отделении Великобритании от Евросоюза прошел только в 2016 году.

Возможно, брекзит и подогрел настроения шотландцев и теперь Никола Стерджен решила напомнить официальному Лондону об основных принципах демократии.

//картина дня

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что над городом «стоит белорусский дух». Он собирается его изгнать при помощи изменений, представленных на новой концепции центра Варшавы.

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан