В Шотландии попросили Британию не держать их

В Великобритании появились сепаратистские настроения. В Шотландии, которая входит в состав королевства, попросили не держать их «против воли». Об этом сообщил телеканал BBC.
Этот демарш может стать очередной крупной новостью из Великобритании. Шотландские политики возмутились сложившимися обстоятельствами союза с Англией.
«Это фундаментальный пункт демократии — вы не можете удерживать Шотландию в союзе против ее воли», — процитировал BBC Николу Стерджен: «Нельзя запереть нас в шкафу, вернуть ключи надеяться, что пройдет».
Никола Стерджен занимает пост первого министра Шотландии. Именно она и сказала, что ее государство не может быть «включено в союз против воли». Последний референдум прошел в 2014 году и тогда шотландцы проголосовали за британское подданство.
Результаты референдума поддерживают британские министры. Они требуют уважать выбор шотландцев образца 2014 года. Однако в тот год еще не было брекзита. Референдум об отделении Великобритании от Евросоюза прошел только в 2016 году.
Возможно, брекзит и подогрел настроения шотландцев и теперь Никола Стерджен решила напомнить официальному Лондону об основных принципах демократии.