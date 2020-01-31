Посол РФ: разногласия между Москвой и Лондоном носят философский характер

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31 января 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

флаг Британии, pixabay.com

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что объективных причин для того, чтобы отношения между Россией и Великобританией оставались плохими, нет. Разногласия стран носят философский характер.

Келин, отвечая на вопрос о возможном влиянии Brexit на российско-британские двусторонние отношения, подчеркнул, что пока делать какие-либо предсказания трудно.

Дипломат в беседе с журналистами в пятницу, 31 января, однако, обратил внимание на то, что у Москвы и Лондона нет идеологических разногласий, территориальных претензий или каких-либо иных вопросов, которые было бы сложно урегулировать.