Граждане ЕС пожелали Соединенному Королевству всего наилучшего

Великобритания готовится покинуть Евросоюз – до Брексита остались считанные часы. Уже в 23:01 по Гринвичу Соединенное Королевство перестанет быть частью «европейской семьи».

Сегодняшнее событие стоило Великобритании трех премьер-министров и трех с половиной лет ожесточенных споров об условиях выхода из «семьи» и способов дальнейшего сосуществования с европейскими соседями. Поэтому по всей стране сегодня проходят как праздничные шествия, посвященные этому «дню независимости», так и акции протеста.

В Брюсселе сегодня в 23:00 будут сняты флаги Великобритании со всех официальных зданий Евросоюза. Впрочем, до конца года Великобритания продолжает оставаться фактическим членом ЕС, с той лишь разницей, что перестанет принимать участие в решении общеевропейских вопросов. Основная торговля еще впереди: Лондону и Брюсселю еще предстоит договариваться об условиях дальнейшего сосуществования. Британию, конечно же, интересует доступ на европейский рынок, у ЕС также есть свои интересы.

Ну а пока что граждане стран Евросоюза пожелали британцам всего хорошего.

An hour before midnight on Friday, the UK will leave the EU. From across Europe, EU citizens wished the United Kingdom the best after 47 years of its membership https://t.co/XCDWCQoYNt pic.twitter.com/D5VBcvUi4d