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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Граждане ЕС пожелали Соединенному Королевству всего наилучшего

, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

Граждане ЕС пожелали Соединенному Королевству всего наилучшего
Лондон 31 января 2020. Фото: Пит Маклейн/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Великобритания готовится покинуть Евросоюз – до Брексита остались считанные часы. Уже в 23:01 по Гринвичу Соединенное Королевство перестанет быть частью «европейской семьи».

Сегодняшнее событие стоило Великобритании трех премьер-министров и трех с половиной лет ожесточенных споров об условиях выхода из «семьи» и способов дальнейшего сосуществования с европейскими соседями. Поэтому по всей стране сегодня проходят как праздничные шествия, посвященные этому «дню независимости», так и акции протеста.

В Брюсселе сегодня в 23:00 будут сняты флаги Великобритании со всех официальных зданий Евросоюза. Впрочем, до конца года Великобритания продолжает оставаться фактическим членом ЕС, с той лишь разницей, что перестанет принимать участие в решении общеевропейских вопросов. Основная торговля еще впереди: Лондону и Брюсселю еще предстоит договариваться об условиях дальнейшего сосуществования. Британию, конечно же, интересует доступ на европейский рынок, у ЕС также есть свои интересы.

Ну а пока что граждане стран Евросоюза пожелали британцам всего хорошего.

 

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ЛЧ

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