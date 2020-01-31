Латвийский политолог: Brexit – «спорный» момент для России

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31 января 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Политолог Янис Григалис, фото соцсети

Момент «истины» настал: с 31 января на 1 февраля Британия выходит из Европейского союза. И обратной дороги нет. Какие изменения произойдут? Что ждет жителей ЕС (Латвию)? Чем обернется «брексит» для России? Ситуацию специально для «Аргументов Недели» комментирует латвийский политолог Янис Григалис.

«В полночь произойдет историческое событие: Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии выходит из ЕС. Но это совсем не значит, что все произойдет быстро и сразу! Такое невозможно. Мы станем свидетелями «переходного» периода. Что это такое? Новое «перемещение» людей, новые контракты, договора со странами, новые правила и т.д. Буквально завтра Британия потеряет представительства во всех органах ЕС. Еще год Британия будет подчиняться правилам ЕС, но голоса, увы, иметь не будет.

Я понимаю, что многих людей волнует будущее. Например, некоторые политики убеждены, что для России «брексит» - неприятности. И связаны они с санкциями. Я бы не стал так категорично думать! И прогнозировать не стал! Британия – хитрое государство. И очень умное. Я не склонен думать, что Британия сразу кинется, простите, ужесточать санкции для России. Может случиться совсем другой вариант! Теперь Британия может самостоятельно принимать решения. Очень «спорный» вопрос для России. Да и потом, пока идет «переходный» период, то «больших» изменений в отношении России точно не будет. А потом….Все очень непредсказуемо. Очень.

Как коснется «брексит» Латвию? А ничего особенного. Всплесков не будет. Главный момент – новый договор о свободной торговле между ЕС и Великобританией. Конкретно для Латвии в данном договоре важна деревообработка. Но и тут я бы беспокоится не стал. Латвийские березы, например, с удовольствием у нас покупает Китай. Что касается бюджета для Латвии, то он станет меньше. Есть повод для беспокойства. Но Латвия и такое переживет! Что касается статуса латвийских граждан, то ничего не изменится. Виза для граждан Латвии в Британию не нужна. Для неграждан Латвии и для граждан России, которые проживают в Латвии виза, конечно, нужна. Но такие правила уже существуют. Ничего нового. Кстати, много латвийцев зарегистрировали свой официальный статус в Великобритании (работа, учеба, брак). Пока можно еще сделать «последние» шаги. Проблем не будет. А кто не успел…Их дело.

Не все так страшно. Я бы не паниковал. Ждать нужно. Прогнозы о дальнейшем…..умной Британией – спорное дело. Возможны и «подарки».