Помощник президента: Мне было комфортно работать с г-жой Фрейбергой

//Интервью 13+

29 января 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Их называют «правой рукой». Они знают то, о чем даже и не догадывается обычный человек. Они влиятельны и авторитетны. Кто они? Помощники президентов. Янис Григалис. Политолог, экс-помощник и переводчик экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги. Первая женщина-президент Латвии, которая изменила ход истории страны. Специально для «Аргументов Недели».

-Янис, вы работали помощником и переводчиком у президента Латвии. Как вы «попали» на такую должность? Прошли конкурс?

-У президентов конкурсов не бывает. Президенты сами создают свою команду. Я познакомился с г-жой Фрейбергой на одном мероприятии. Вернее, меня представил будущему президенту наш латышский актер Имантс Скрастиньш. Откуда он знал Вайру Вике? Имантс был на гастролях, кстати, вместе с Раймондом Паулсом, в Канаде. А г-жа Фрейберга жила в Канаде и посетила концерт своих земляков. Так и произошло их знакомство. А уже потом и мое.

-Какое у вас сложилось первое впечатление?

-Элегантная и улыбчивая дама. Меня поразило то, с каким живым интересом она вникала в любые вопросы. Ее интересовала политическая жизнь страны, мнение людей, желания народа. Было интересно все! Она же маленькой девочкой уехала из Латвии и тогда хотела знать о стране все. Мы поговорили, познакомились и разошлись. А потом просто счастливый случай: г-жа Фрейберга давала интервью на государственном ТВ на латышском языке. А перевод на русский язык был очень слабый. То, что она хотела сказать, переводчик не доносил до людей. Мне даже стало обидно. И при очередной встречи на мероприятии я подошел к супругу Вике-Фрейберги и поделился своими мыслями. Через несколько дней мне перезвонили и пригласили на встречу. Вот так я стал переводчиком и помощником первой женщины-президента Латвии. Было это в августе 1999 года.

-Вы переводили с латышского на русский?

-Да. В мои обязанности входило переводить, изучать прессу на русском языке, делать подборки и т.д. Мы обсуждали и политические вопросы и иногда личные. Но об этом я никогда не расскажу. На то они и личные.

-Какая в работе г-жа Фрейберга? Серьезная? Сильная? Могла сама, без подсказки советников, принимать решения?

-Сильная, умная, авторитетная. Очень, очень трудолюбивая. Во все вопросы вникала сама. Прекрасно разбиралась в любом вопросе. Более того, написанные для нее речи она исправляла, корректировала. Очень грамотный человек. Да, г-жа Фрейберга выслушивала мнение советников, людей. Она анализировала, думала и принимала решения. Если считала, что так лучше, то могла спокойно принять сама решение.

-Вскоре после своего избрания на пост президента г-жа Фрейберга решила изучать русский язык. Она тогда заявила, что хочет понимать то, о чем говорят люди рядом с ней. А спустя несколько лет призналась, что прекратила изучать русский язык из-за поведения русскоязычных школьников накануне реформы 2004 года. Тогда ученики заявили, что не хотят изучать еще один предмет на латышском. Почему г-жа президент не выучила русский язык?

-Я не могу комментировать 2004 год. Я работал до середины 2002. При мне г-жа Фрейберга изучала русский язык. Кстати, вместе с супругом. И занималась очень серьезно. С репетитором. Часто спрашивала у меня, какое значение имеет то или иное слово. Все было серьезно и с интересом.

-В феврале 2001 года г-жа Фрейберга встречалась в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После встречи она назвала его «симпатичной личностью» и хорошим руководителем. Но спустя несколько лет изменила мнение. Как прошла та встреча, в феврале 2001 года?

-Я присутствовал на той встречи в качестве переводчика. Сперва разговор шел на немецком. Г-жа Фрейберга разговаривает на немецком, но в ту встречу отвечала на латышском. Естественный процесс. А я уже переводил на русский язык. В один момент президент Владимир Путин предложил отказаться от немецкого, чтобы не тратить время. И я переводил нашему президенту на латышский, а российскому президенту отвечал на его родном языке. Встреча длилась до 1, 5 часов. Приятная была встреча. Конечно, были и острые вопросы, но так и должно быть.

-А какие вопросы? Острые вопросы?

-Так я вам и сказал! Могу привести только один пример: г-н Путин спросил о том, почему у нас (в Латвии) 60% программ на ТВ местных. Спросил жестко. Г-жа Фрейберга привела пример из международной практики: в Канаде, например, по ТВ идет 60% местных программ, а 40% - американских. Мол, мы европейское государство и придерживаемся международных правил. Встреча, действительно, прошла хорошо. Оба президента только начинали свои шаги в истории. Но то, что хотели сотрудничать и развивать отношения между государствами – факт! Был такой интерес. Почему изменила мнение? Я не могу комментировать то, чего не знаю! Уже там не работал.

-Была ли строга президент с подчиненными?

-Я ни разу не услышал от нее упреков в мой адрес. Хвалила меня. Насчет остальных…. Не совсем красиво обсуждать других людей.

-Часто г-жа Фрейберга появлялась на приемах, мероприятиях со своим супругом Имантсом. Всегда было интересно, а не чувствовал муж себя некомфортно на фоне такой жены?

-Совершенно нет! Имантс прекрасно осознавал кто его жена. Но он всегда вел себя с достоинством. У них очень теплые, светлые отношения. Очень часто они гуляли на взморье. Вдвоем! После работы, конечно.

-Сегодня многие с благодарностью вспоминают президента г-жу Фрейбергу. И многие говорят: «Личность! Большая личность!» Почему ее так уважали?

-Г-жа Фрейберга – человек с огромным достоинством. Прекрасно умела подать себя! Умна, великолепно образована, знает несколько языков. Могла со многими президентами разговаривать на их языке. Это всегда располагает людей. Да и жизненный опыт большой. Много она пережила: бедность, невзгоды и т.д. Закалилась! Все, что она добилась в жизни – сделано ее трудом. Да, она большая личность!

-Благодарю за беседу.