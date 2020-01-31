Стивен Хокинг спрогнозировал эпидемию смертельного китайского коронавируса?

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31 января 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Британский физик Стивен Хокинг, imago stock&people / globallookpress.com

Британский физик Стивен Хокинг мог предвидеть набирающую ход в настоящий момент эпидемию китайского коронавируса, который представляет смертельную опасность для человека. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественной прессы.

Как отмечает издание kp.ru, в одной из своих книг ученый написал, что его страшит биологическое оружие. Хокинг спрогнозировал появление генно-модифицированных вирусов, которые могут угрожать гибелью всему человечеству. Существует версия, согласно которой китайский коронавирус 2019-nCoV имеет искусственное происхождение, говорится в процитированной публикации.

Ранее в СМИ предположили, что вспышку новой болезни спровоцировали Соединенные Штаты с целью остановки экономического роста КНР. Также сообщалось, что администрация социальной сети Facebook начнет удалять посты с ложной информацией о коронавирусе.