Смертельный коронавирус запустили Соединенные Штаты, чтобы остановить Китай?

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30 января 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Еженедельник «Звезда»

Китайские медики, Tao Liang / globallookpress.com

Смертельно опасный коронавирус, который в настоящий момент распространяется по Китаю, могли запустить Соединенные Штаты в рамках борьбы со своим набирающим экономическую мощь конкурентом. Такая версия содержится в материале, появившемся на страницах российских СМИ.

Как отмечает еженедельник «Звезда», американской стороне объективно выгодна новая эпидемия. «Чем хуже будет Пекину, тем лучше Вашингтону», - говорится в процитированной публикации.

Издание предположило, что ранее США уже применяли биологическое оружие против своих противников. В частности, Штаты могли быть причастны к эпидемии лихорадки денге на Кубе 1978-1981 годов, от которой пострадало до 500 тысяч жителей страны. Тогдашний кубинский лидер Фидель Кастро прямо обвинял Вашингтон в организации вспышки болезни.

На текущей неделе в министерстве здравоохранения Российской Федерации раскрыли возможный срок завоза китайского коронавируса на территорию государства. Также сообщалось, что в сети назвали место страны в рейтинге риска занесения недуга.