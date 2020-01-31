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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Facebook начнет удалять ложную информацию о коронавирусе

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Facebook начнет удалять ложную информацию о коронавирусе
Фото: pixabay.com

Компания Facebook сообщила, что начнет борьбу с распространением ложной информации о коронавирусе в Сети. Они отметили, что не позволят «слухам» и «конспирологическим теориям» влиять на сознание пользователей.

«Мы начнем удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями, которые, по мнению глобальных или местных организаций в области здравоохранения, могут причинить вред людям, которые в них поверят», - говорится в сообщении холдинга.

Ранее сообщалось, что власти Китая призвали граждан отменить свадьбы, запланированные на 02.02.2020, из-за вспышки коронавируса в стране.

Кроме этого, пережившая инфекционное заболевание китаянка, рассказала о своем самочувствии.

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