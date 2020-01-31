Facebook начнет удалять ложную информацию о коронавирусе

Компания Facebook сообщила, что начнет борьбу с распространением ложной информации о коронавирусе в Сети. Они отметили, что не позволят «слухам» и «конспирологическим теориям» влиять на сознание пользователей.
«Мы начнем удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями, которые, по мнению глобальных или местных организаций в области здравоохранения, могут причинить вред людям, которые в них поверят», - говорится в сообщении холдинга.
Ранее сообщалось, что власти Китая призвали граждан отменить свадьбы, запланированные на 02.02.2020, из-за вспышки коронавируса в стране.
Кроме этого, пережившая инфекционное заболевание китаянка, рассказала о своем самочувствии.