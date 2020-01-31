Власти КНР просят отказаться от свадеб 02.02.2020 из-за нового коронавируса

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31 января 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Министерство гражданской администрации КНР заявило, что власти Китая призывают граждан отменить свадьбы, назначенные на 2 февраля 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса в стране. Отмечается, что многие пары планировали заключить брак в этот день.

В Китае эти цифры являются для будущих молодоженов не только «красивой» датой, но и символом любви, потому что связаны с фразой «люблю тебя, люблю тебя». Кроме того, подобное сочетание можно встретить «раз в тысячу лет».

Однако некоторые регионы, несмотря на рекомендации, разрешили проводить тождественное мероприятие 2.02.2020. При этом в провинции Хубэй и в Пекине свадьбы в этот день официально отменили.

«Органы, занимающиеся регистрацией браков, по всей территории Китая должны регулярно проводить дезинфекцию помещений и проверку температуры сотрудников», - сказано в сообщении властей.

Ранее сообщалось, что китайские ученые нашли антитело, способное нейтрализовать коронавирус.