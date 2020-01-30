Китайские ученые нашли антитело, способное нейтрализовать вирус 2019-nCoV

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30 января 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Нейтрализовать новый коронавирус 2019-nCoV способно антитело, открытое во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, выяснили китайские молекулярные биологи.

В ходе экспериментов ученые из Института вирусологии Уханя и университета Фудань в Шанхае (КНР) «натравливали» различные антитела на молекулы коронавируса 2019-nCoV. Выяснилось, что антитело CR3022, открытое в 2003 году, способно активно нейтрализовать не только вирус атипичной пневмонии SARS, но и вызвавший нынешнюю вспышку инфекции коронавирус 2019-nCoV.

Параллельно исследователи с удивлением отметили, что другие, более мощные антитела, вообще никак не реагировали на вирус. Это привело ученых к выводу об уникальной структуре белка нового вируса. Ученые продолжают эксперименты с образцами крови зараженных людей в надежде обнаружить новые антитела.

Ранее сообщалось, что в КНР смогли выявить лекарственное вещество, способное эффективно сдерживать коронавирус.