Китайские ученые нашли антитело, способное нейтрализовать вирус 2019-nCoV

Нейтрализовать новый коронавирус 2019-nCoV способно антитело, открытое во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, выяснили китайские молекулярные биологи.
В ходе экспериментов ученые из Института вирусологии Уханя и университета Фудань в Шанхае (КНР) «натравливали» различные антитела на молекулы коронавируса 2019-nCoV. Выяснилось, что антитело CR3022, открытое в 2003 году, способно активно нейтрализовать не только вирус атипичной пневмонии SARS, но и вызвавший нынешнюю вспышку инфекции коронавирус 2019-nCoV.
Параллельно исследователи с удивлением отметили, что другие, более мощные антитела, вообще никак не реагировали на вирус. Это привело ученых к выводу об уникальной структуре белка нового вируса. Ученые продолжают эксперименты с образцами крови зараженных людей в надежде обнаружить новые антитела.
Ранее сообщалось, что в КНР смогли выявить лекарственное вещество, способное эффективно сдерживать коронавирус.