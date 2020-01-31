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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Китаянка рассказала, как смогла пережить коронавирус

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Китаянка рассказала, как смогла пережить коронавирус
Фото: pixabay.com

Одна из первых, заразившихся коронавирусом, смогла победить болезнь и рассказала о лечении. 44-летняя Цзян несколько лет назад переехала из родного Чунцина в Ухань.

Женщина вернулась в родной город в январе, чтобы отметить там китайский Новый год. Встречающий её муж заметил, что ей нездоровится, и отвез супругу в больницу, где врачи диагностировали коронавирус. Цзян стала первой заразившейся в Чунцине, сообщает Мир24.

По словам женщины, врачи ежедневно проводили противоинфекционное и противовирусное лечение и использовали методы китайской народной медицины. Благодаря оперативной помощи Цзян удалось полностью вылечиться. Она посоветовала людям не бояться болезни, чаще мыть руки и носить маску.

АБ

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