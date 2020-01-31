Китаянка рассказала, как смогла пережить коронавирус

Одна из первых, заразившихся коронавирусом, смогла победить болезнь и рассказала о лечении. 44-летняя Цзян несколько лет назад переехала из родного Чунцина в Ухань.
Женщина вернулась в родной город в январе, чтобы отметить там китайский Новый год. Встречающий её муж заметил, что ей нездоровится, и отвез супругу в больницу, где врачи диагностировали коронавирус. Цзян стала первой заразившейся в Чунцине, сообщает Мир24.
По словам женщины, врачи ежедневно проводили противоинфекционное и противовирусное лечение и использовали методы китайской народной медицины. Благодаря оперативной помощи Цзян удалось полностью вылечиться. Она посоветовала людям не бояться болезни, чаще мыть руки и носить маску.