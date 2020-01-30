Почта Китая призвала не отказываться от посылок

Заместитель отдела по контролю за рынком Государственного почтового управления Китая Хоу Яньбо призвал не отказываться от почтовых посылок из КНР из-за страха заразиться коронавирусом.
Яньбо напомнил, что опасный вирус передаётся от человека воздушно-капельным путём, вероятность заразиться через посылку крайне мала. Также он порекомендовал тщательно мыть руки после получения посылок.
«Почта и компании экспресс-доставки обеззараживают все конверты, посылки и транспортные средства, которыми они доставляются, полностью запрещена перевозка диких животных, поэтому всем можно успокоиться, не нужно отказываться принимать обычные посылки», - заверил чиновник.