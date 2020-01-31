Украинский

//В мире 13+

31 января 2020, 08:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Украинская компания "Нафтогаз" повысила тариф на транзит российского газа в Европу. Российская корпорация "Газпром" будет платить "Нафтогазу" за транзит "голубого топлива" в Европу в 2020 году на два процента больше, чем в предыдущем.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины, рассчитанный на пять лет, до 2024 года, был заключен в конце прошлого года. Общий объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд куб. метров. Тариф на прокачку этих объемов не раскрывался.

Источник РБК в российской компании отметил, что вместе с основным контрактом были заключены дополнительные соглашения, которые влияют на итоговые условия транзита газа.

При транзите 225 млрд куб. м за пять лет Украина сможет заработать не менее 7,13 миллиарда долларов.