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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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С начала 2020 года транзит российского газа через Украину упал в пять раз

, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

С начала 2020 года транзит российского газа через Украину упал в пять раз
газ, pixabay.com
Сегодня стало известно, что транзит российского газа через Украину в первый день года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря. Об этом заявили в компании "Оператор ГТС Украины".
 
В декабре 2019 года в среднем объем транзита составлял 261 миллион кубометров, а уже 1 января данный показатель упал до 49,3 миллиона кубометров. 2 января объемы транзита вновь сократились и достигли отметки 38,8 миллиона кубометров.
 
Напомним, ранее компания "Оператор ГТС Украины" подчеркнула, что в полном объеме выполняет заявки российского "Газпрома" по транспортировке газа на территорию Европейского Союза и в Молдавию.
ЕТ

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