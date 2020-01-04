С начала 2020 года транзит российского газа через Украину упал в пять раз

Сегодня стало известно, что транзит российского газа через Украину в первый день года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря. Об этом заявили в компании "Оператор ГТС Украины".

В декабре 2019 года в среднем объем транзита составлял 261 миллион кубометров, а уже 1 января данный показатель упал до 49,3 миллиона кубометров. 2 января объемы транзита вновь сократились и достигли отметки 38,8 миллиона кубометров.

Напомним, ранее компания "Оператор ГТС Украины" подчеркнула, что в полном объеме выполняет заявки российского "Газпрома" по транспортировке газа на территорию Европейского Союза и в Молдавию.