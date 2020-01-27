Прогноз о начале Третьей мировой войны в 2020-м огласил американский математик

Третья мировая война должна начаться в текущем году. К соответствующему выводу в ходе своих расчетов пришел американский математик Инго Пиперс, ранее служивший в морской пехоте Соединенных Штатов.
Специалист заметил, что крупным конфликтам, произошедшим в XIX и XX веках, всегда предшествовал ряд более мелких. Аналогичная ситуация, по мнению Питерса, наблюдается и сегодня. По словам математика, человечество находится на «финишной прямой» очередного цикла. Новая мировая война вспыхнет в 2020-м продлится около шестнадцати лет, полагает Инго Пиперс.
Ранее сообщалось, что в СМИ раскрыли слабое место США в случае конфликта в Евразии, а в армии РФ рассчитали время для защиты Москвы от ракетной атаки.