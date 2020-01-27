Прогноз о начале Третьей мировой войны в 2020-м огласил американский математик

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27 января 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: planetanovosti.com

Американские морские пехотинцы, Cpl. Mark Lowe / globallookpress.com

Третья мировая война должна начаться в текущем году. К соответствующему выводу в ходе своих расчетов пришел американский математик Инго Пиперс, ранее служивший в морской пехоте Соединенных Штатов.

Специалист заметил, что крупным конфликтам, произошедшим в XIX и XX веках, всегда предшествовал ряд более мелких. Аналогичная ситуация, по мнению Питерса, наблюдается и сегодня. По словам математика, человечество находится на «финишной прямой» очередного цикла. Новая мировая война вспыхнет в 2020-м продлится около шестнадцати лет, полагает Инго Пиперс.

Ранее сообщалось, что в СМИ раскрыли слабое место США в случае конфликта в Евразии, а в армии РФ рассчитали время для защиты Москвы от ракетной атаки.