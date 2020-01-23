В армии РФ рассчитали время для защиты Москвы от ракетного удара в случае войны

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23 января 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Красная звезда»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

В случае начала вооруженного конфликта для защиты столицы Российской Федерации от ракетного удара потребуется до нескольких десятков минут. Об этом представителям СМИ рассказал Сергей Грабчук, командир одного из соединений противоракетной обороны.

По словам военного, прикрывающая Москву система способна обнаружить цель на расстоянии нескольких тысяч километров. Возможности российской армии позволяют перехватить направленные в сторону города снаряды почти со стопроцентной вероятностью, отметил Грабчук.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Абзалов, отечественный политолог, раскрыл единственный способ борьбы с Соединенными Штатами без войны.

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