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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией
Американские военные, U.S. Navy / globallookpress.com

Транспортный флот станет слабым местом Соединенных Штатов в случае начала вооруженного конфликта с противниками Америки, в том числе с Россией. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.

Как отмечает автор Forbes Лорен Томпсон, имеющиеся в распоряжении Вашингтона транспортные судна серьезно устарели. К выполнению поставленных задач в настоящий момент готовы всего 40% из них, написал эксперт. Согласно прогнозу Томпсона, если США придется участвовать в войне на территории Евразии, они рискуют проиграть.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в российских Вооруженных силах рассчитали время для защиты Москвы от ядерной атаки.

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ДЦ

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В мире

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

Транспортный флот станет слабым местом Соединенных Штатов в случае начала вооруженного конфликта с противниками Америки. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах СМИ.

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