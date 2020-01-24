В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

Транспортный флот станет слабым местом Соединенных Штатов в случае начала вооруженного конфликта с противниками Америки, в том числе с Россией. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.
Как отмечает автор Forbes Лорен Томпсон, имеющиеся в распоряжении Вашингтона транспортные судна серьезно устарели. К выполнению поставленных задач в настоящий момент готовы всего 40% из них, написал эксперт. Согласно прогнозу Томпсона, если США придется участвовать в войне на территории Евразии, они рискуют проиграть.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в российских Вооруженных силах рассчитали время для защиты Москвы от ядерной атаки.
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