Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше

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27 января 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что при нынешней власти у Киева «нет будущего». По его словам, украинский народ живет сейчас хуже, чем при бывшем президенте Петре Порошенко.

«Мы находимся в управлении людей без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без знаний и, самое главное, без совести … К нам относятся как к нищим, вороватым идиотам. И это показывают нам каждый день», - отметил политик.

Червоненко добавил, что нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук ведет себя, как «сознательный идиот».

Ранее сообщалось, что глава кабмина подал заявление об отставке из-за публикации «прослушки» его совещаний. Однако Владимир Зеленский дал ему ещё один шанс. Накануне в Сети появилась новая запись, которая якобы была сделана на совещании у Алексея Гончарука в сентябре 2019 года.