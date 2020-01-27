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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше

, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше
Фото: pixabay.com

Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что при нынешней власти у Киева «нет будущего». По его словам, украинский народ живет сейчас хуже, чем при бывшем президенте Петре Порошенко.

«Мы находимся в управлении людей без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без знаний и, самое главное, без совести … К нам относятся как к нищим, вороватым идиотам. И это показывают нам каждый день», - отметил политик.

Червоненко добавил, что нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук ведет себя, как «сознательный идиот».

Ранее сообщалось, что глава кабмина подал заявление об отставке из-за публикации «прослушки» его совещаний. Однако Владимир Зеленский дал ему ещё один шанс. Накануне в Сети появилась новая запись, которая якобы была сделана на совещании у Алексея Гончарука в сентябре 2019 года.

БА

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Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше

Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше

Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что при нынешней власти у Киева «нет будущего». По его словам, украинский народ живет сейчас хуже, чем при бывшем президенте Петре Порошенко.

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