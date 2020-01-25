Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Украинский премьер-министр снова попал в сетевой скандал из-за "прослушки"

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Украинский премьер-министр снова попал в сетевой скандал из-за
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Украинский YouTube-канал "Стенограма наради" опубликовал запись, которая якобы была сделана на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сентябре 2019 года.

Один из вопросов, который обсуждался на совещании, был связан с ростом тарифов на газ для населения в контексте дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ. Участники встречи обсуждали способ сдержать цены с помощью манипуляций с Бюджетным кодексом.

Канал приписывает звучащие на записи голоса самому Гончаруку, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову, министру энергетики Алексею Оржелю, министру регионального развития Алене Бабак, а также главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

Гончарук не первый раз оказывается в подобной ситуации. В Сети уже появлялся ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором украинский премьер якобы неоднозначно отзывается о Зеленском. На фоне того скандала Гончарук даже писал прошение об отставке, однако президент Украины его не подписал.

Читайте также:

1. Украинский премьер-министр сообщил о "негодяях" среди чиновников

ДВа

//картина дня

В мире

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров утром в субботу, 25 января, оценил слова бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша о русском языке.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного коронавируса. Парламентарий считает, что болезнь может иметь рукотворное происхождение.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Выпускник МАИ по специальности «механическое оборудование летательных аппаратов», доктор технических наук Сергей Романов сокращен с должности первого заместителя…

Появились подробности гибели 20-летней девушки-блогерши, сожженное тело которой найдено в лесу под Петербургом. У девушки был молодой человек Алесь Завтраков и свободные…

//новости ан

ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере, который был профессиональным агентом Адольфа Гитлера. Франц Клинцевич: "Чествование Бандеры…