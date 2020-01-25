Украинский премьер-министр снова попал в сетевой скандал из-за

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25 января 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Украинский YouTube-канал "Стенограма наради" опубликовал запись, которая якобы была сделана на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сентябре 2019 года.

Один из вопросов, который обсуждался на совещании, был связан с ростом тарифов на газ для населения в контексте дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ. Участники встречи обсуждали способ сдержать цены с помощью манипуляций с Бюджетным кодексом.

Канал приписывает звучащие на записи голоса самому Гончаруку, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову, министру энергетики Алексею Оржелю, министру регионального развития Алене Бабак, а также главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

Гончарук не первый раз оказывается в подобной ситуации. В Сети уже появлялся ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором украинский премьер якобы неоднозначно отзывается о Зеленском. На фоне того скандала Гончарук даже писал прошение об отставке, однако президент Украины его не подписал.

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