Украинский премьер-министр сообщил о

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в минувшее воскресенье, 19 января, сделал резонансное заявление. По словам политика, в органах государственной власти Украины работают "негодяи и подонки".

Гончарук подчеркнул, что "не всех вычистили, не до всех дотянулись". Премьер, однако, утверждает, что подобные люди, скоро лишатся своих коррупционных схем.

Напомним, Алексей Гончарук является главой украинского правительства с 29 августа 2019 года. На прошлой неделе он подал в отставку после скандала, разгоревшегося из-за публикации аудиозаписи его высказываний о президенте Украины Владимире Зеленском. Глава государства отказывается принять отставку.