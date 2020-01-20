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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Украинский премьер-министр сообщил о "негодяях" среди чиновников

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Украинский премьер-министр сообщил о
украинский премьер-министр Алексей Гончарук, Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в минувшее воскресенье, 19 января, сделал резонансное заявление. По словам политика, в органах государственной власти Украины работают "негодяи и подонки".
 
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Гончарук подчеркнул, что "не всех вычистили, не до всех дотянулись". Премьер, однако, утверждает, что подобные люди, скоро лишатся своих коррупционных схем.
 
Напомним, Алексей Гончарук является главой украинского правительства с 29 августа 2019 года. На прошлой неделе он подал в отставку после скандала, разгоревшегося из-за публикации аудиозаписи его высказываний о президенте Украины Владимире Зеленском. Глава государства отказывается принять отставку.
ЕТ

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