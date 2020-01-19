Премьер Украины сообщил, что вопрос с его отставкой

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19 января 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото:Алексей Гончарук, Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вопрос с его отставкой закрыт. Известно, что политик в пятницу передал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке из-за постоянных манипуляций и атак вокруг кабинета министров.

Премьер Украины считает, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов"

Позже Зеленский в ходе личной встречи с Гончаруком заявил, что дает премьер-министру Украины ещё один шанс и поставил ряд задач перед его командой.

Отвечая на вопрос журналистов, глава кабинета министров пояснил, что вопрос с его отставкой окончательно закрыт. При этом Гончарук отметил, что ожидаются кадровые изменения и новые назначения в правительстве.

Напомним, что толчком для написания заявления стала ситуация с видеозаписью, на которой якобы Гончарук нелестно высказывается о президенте. В знак уважения премьер решил самостоятельно подать в отставку.