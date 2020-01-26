Трамп не будет вести переговоры с Ираном при условии снятия санкций

Президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с Ираном, если американские санкции будут сняты, о чем американский лидер написал в Twitter.
«Иранский министр иностранных дел заявил, что Иран хочет вести переговоры с США, но после снятия санкций. Нет, спасибо!» – написал Трамп.
Ранее глава МИД Ирана Зариф не исключил возможности переговоров с США даже после проведенной 3 января операции американских ВВС по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Однако после ответных ракетных ударов со стороны иранских военных Трамп заявил, что ему безразлично, пойдет ли Иран на переговоры. В то же время Госдеп рассказал о намерении США добиваться дипломатической и экономической изоляции Ирана.