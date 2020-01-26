Гипотеза: можно ли заразиться онкологическими заболеваниями?

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26 января 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Группа ученых из Канадского института перспективных исследований выдвинула гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку.

По их мнению, микробиом представляет собой множество крошечных бактерий, существующих на коже или в органах. Но если подобная микробная колонизация человеческого организма «причастна» к передаче таких заболеваний, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания или диабет, то об онкологии в этой части говорится впервые. Тем не менее, у этой версии уже появились свои сторонники.

Специалисты Всеморной Организации Здравоохранения (ВОЗ) считают, что перечисленные заболевания могут передаваться не только генетически, но и из-за факторов окружающей среды, однако заразиться раком, по мнению экспертов ВОЗ, невозможно.