По новым правилам ОМС рак в России можно будет лечить бесплатно

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21 января 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Roman Denisov, globallookpress.com

С 1 января 2020 года перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) расширился. Пациенты смогут проходить обследование бесплатно в частных клиниках.

По данным специалисты ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования), в 2020–2022 годах будет выделено 2,5 млрд рублей на бесплатный прием пациентов в частных лечебных учреждениях, в которых имеется высокотехнологичное оборудование.

Онкологические больные смогут получить 18 видов высокотехнологичной помощи бесплатно.

Сроки оказания специализированной медицинской помощи для онкобольных были сокращены еще в прошлом году. В этом году планируются еще сократить эти сроки.

Если ранее пациенту с подозрение на рак полагалось попасть на прием к специалисту не позднее, чем за 14 календарных дней, то новым правилам ОМС - три рабочих дня.

Изменились сроки обследования, в том числе УЗИ, маммография, КТ, МРТ, необходимые анализы.

Было 14 календарных дней со дня назначения исследования, сокращено до семи рабочих дней.

Также сокращено время оказание специализированной медпомощи (хирургическая, радиотерапия, химиотерапия и др.), за исключением высокотехнологичной. В этом случает сроки определяются индивидуально.

С января 2020 года увеличилось финансирование на застрахованных россиян до 12 тысяч 699 рублей, в сравнении с прошлым годом - 11 тысяч 800 рублей.

Недавно пользователи соцсетей забили тревогу из-за нового приказа Миздрава, посвященного гериатрической помощи. В нем при перечислении видов высокотехнологичной медицинской помощи не упоминались дорогостоящие операции типа эндопротезирования, наиболее сложные операции на сердце и других органах. Пожилые люди решили, что теряют право на такую медпомощь.

На самом деле люди старшего возраста не лишаются прав на необходимое им лечение, включая ВМП. По данным Минздрава, гериатрическая служба по сути дополняет "традиционное" медицинское обслуживание для пациентов 60+.

Исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что правительственный "пилотный проект", в рамках которого частные клиники будут оказывать помощь пенсионерам и инвалидам на дому, не предполагает замену частной медициной системы ОМС, - сообщает "Интерфакс".

По данным Минздрава, частные медики на дому в рамках "пилота" будут проводить первичные медицинские манипуляции, наблюдать за состоянием здоровья и оказывать содействие в получении лекарств.

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