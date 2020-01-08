Названы маскирующиеся под другие болезни скрытые симптомы сахарного диабета

Перечислены скрытые симптомы сахарного диабета, которые люди обычно путают с другими заболеваниями. Соответствующий материал появился некоторое время назад в российской блогосфере.
В списке признаков опасного недуга, опубликованном на канале «Я буду жить!» в «Яндекс. Дзен», в частности, присутствуют:
1. повторные инфекции, особенно грибковые, медленное заживление ран;
2. хроническая усталость, слабость;
3. ослабление зрения;
4. постоянное чувство голода на фоне необъяснимой потери веса.
В случае наличия обозначенных сигналов организма следует незамедлительно обратиться к медицинским специалистам.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперты рассказали о способах защиты от рака без лекарств и врачей.