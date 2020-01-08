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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Названы маскирующиеся под другие болезни скрытые симптомы сахарного диабета

, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Названы маскирующиеся под другие болезни скрытые симптомы сахарного диабета
Пациент на приеме у врача, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Перечислены скрытые симптомы сахарного диабета, которые люди обычно путают с другими заболеваниями. Соответствующий материал появился некоторое время назад в российской блогосфере.

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В списке признаков опасного недуга, опубликованном на канале «Я буду жить!» в «Яндекс. Дзен», в частности, присутствуют:

1. повторные инфекции, особенно грибковые, медленное заживление ран;

2. хроническая усталость, слабость;

3. ослабление зрения;

4. постоянное чувство голода на фоне необъяснимой потери веса.

В случае наличия обозначенных сигналов организма следует незамедлительно обратиться к медицинским специалистам.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперты рассказали о способах защиты от рака без лекарств и врачей.

 

ДЦ

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