Адмирал из США призвал брать пример с РФ в военной сфере

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26 января 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Defense Writers Group

Фото: pixabay.com

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил, что странам, которые хотят усилить свою обороноспособность, но имеют ограниченные ресурсы, стоит брать пример с России.

«Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD (ограничения и воспрещения доступа и маневра) и обзаводитесь подобными системами», - пояснил адмирал.

Фогго также предложил ввести в свой военный арсенал «умные мины», противокорабельные крылатые ракеты и береговые радиолокационные станции.

Ранее зарубежные СМИ раскрыли, что транспортный флот станет слабым местом США в случае начала вооруженного конфликта с РФ.

Кроме этого, в Сети высмеяли новый логотип Космических войск США, сравнив его с эмблемой из известного сериала.