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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Пользователи высмеяли новый логотип Космических войск США

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Пользователи высмеяли новый логотип Космических войск США
Фото: pixabay.com

Пользователи в Сети активно обсуждают новый логотип Космический войск Соединенных Штатов, который на днях представил президент Дональд Трамп. Многие посчитали, что американцы просто «украли» его из популярного фильма.

Изображение представляет собой круглую форму, в центре расположена схематическая модель Земли, а за ней на темно-синем фоне - звезды. Кроме этого, на переднем плане изображена белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх и опоясанная орбитой.

Подписчики моментально нашли сходство нового логотипа с символом «Объединенной федерации планет», которая представлена в сериале «Стартрек». В нем рассказывается о приключениях ученых в космосе:

«Лол, вы что, просто украли логотип "Стартрека?»

 

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БА

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