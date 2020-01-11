В Сети высмеяли экс-депутата Рады из-за ролика с угрозами в адрес Путина

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11 января 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Сети высмеяли видеоролик с участием бывшего депутата Верховной Рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Татьяной Черновол.

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На кадрах видно, как политик, позируя с автоматом в руках, обещает новую революцию и «взять на прицел» российского лидера Владимира Путина. При этом пользователи не оценили подобные действия Черновол, а наоборот сделали из этого повод для создания новых шуток.

Один из подписчиков заявил, что из этого можно сделать неплохой сюжет «боевика для взрослых» и пожалел, что экс-депутата в свое время «не вылечили», другой тоже призвал силовые структуры объединить силы с медицинскими работниками.

«Безнадега в голове», - отметили в Сети.