В Сети высмеяли экс-депутата Рады из-за ролика с угрозами в адрес Путина

В Сети высмеяли видеоролик с участием бывшего депутата Верховной Рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Татьяной Черновол.
На кадрах видно, как политик, позируя с автоматом в руках, обещает новую революцию и «взять на прицел» российского лидера Владимира Путина. При этом пользователи не оценили подобные действия Черновол, а наоборот сделали из этого повод для создания новых шуток.
Один из подписчиков заявил, что из этого можно сделать неплохой сюжет «боевика для взрослых» и пожалел, что экс-депутата в свое время «не вылечили», другой тоже призвал силовые структуры объединить силы с медицинскими работниками.
«Безнадега в голове», - отметили в Сети.