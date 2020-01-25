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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В КНР заявили об ускорении распространения нового коронавируса

, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

В КНР заявили об ускорении распространения нового коронавируса
Си Цзиньпин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу, 25 января, провел экстренное совещание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК по вопросам профилактики и борьбы с распространяющейся эпидемией пневмонии нового типа.

По его словам, темпы распространения коронавируса в Китае растут: "Мы столкнулись со сложной ситуацией", - цитирует его заявление Интерфакс. Китайский лидер призвал Компартию активно участвовать в решении проблемы.

Власти страны уже ввели наивысший уровень ЧС в 25 регионах, в том числе в Пекине, Шанхае, а также в городе Ухань. Помимо этого, как передает сегодня Beijing News, власти Пекина ограничат междугородное автобусное сообщение.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что появление нового коронавируса, который унес жизни более 40 человек в Китае, и продолжает свое распространение по миру, может быть провокацией со стороны США.

АС

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