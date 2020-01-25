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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В горах Армении нашли российских туристов, которые просили о помощи

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В горах Армении нашли российских туристов, которые просили о помощи
Горы Армении. Фото: Pixabay

Спасатели МЧС Армении нашли местонахождение российских  туристов которые отправились в горы, но позже запросили помощь. Как оказалось, одному из участников группы стало плохо.

В поисках участвовали сотрудники областного спасательного управления и отряд Российско-армянского центра гуманитарного реагирования. К полудню 25 января спасатели нашли участников экспедиции на расстоянии около 1 км.

На место ЧП сразу выехали две пожарные машины, однако из-за плохой видимости и угрозы лавины поисковая операция была приостановлена. Известно, что состояние здоровья одного из туристов улучшилось, об этом армянским спасателям сообщил руководитель группы.

Туристическая группа из шести россиян находится в горах Гегаркуникской области, на пути из Мартуни в Ехегнадзор, недалеко от перевала Варденяц.

ДВа

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