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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия

Родители погибшей в горах Адыгеи девушки подадут в суд на туроператора

, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Родители погибшей в горах Адыгеи девушки подадут в суд на туроператора
Фото: Pixabay

Близкие 29-летней девушки, упавшей в обрыв в горах Адыгеи, рассказали подробности трагического происшествия. Как выяснилось, причиной её падения стало вовсе не селфи. «Девушку фотографировали на смотровой площадке у дерева, камни были скользкие, она поскользнулась, а деревце треснуло», - рассказал близкий друг погибшей Андрей.

Девушка из Воронежа накануне своего 30-летия попыталась сделать селфи в горах Адыгеи, но сорвалась и погибла

Девушка из Воронежа накануне своего 30-летия попыталась сделать селфи в горах Адыгеи, но сорвалась и погибла

По  словам Андрея, девушка купила горящую путёвку в горы буквально за несколько дней до Нового года. Туристическая компания привезла 6 января группу на смотровую площадку над Большой Азишской пещерой. Знакомый погибшей также отметил, что ограждений там почти нигде нет, как и предупреждающих об опасности надписей.

Он также сообщил, что родители погибшей девушки собираются подать в суд на туристическую компанию.

Известно, что погибшая девушка преподавала в одном из вузов и никогда не делала селфи. Она часто бывала в горах, была хорошо подготовлена, но экстремальные ситуации старалась обходить стороной.

Ранее сообщалось, что девушка сорвалась в обрыв, когда делала эффектное селфи.

ДВа

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