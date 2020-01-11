Родители погибшей в горах Адыгеи девушки подадут в суд на туроператора

Близкие 29-летней девушки, упавшей в обрыв в горах Адыгеи, рассказали подробности трагического происшествия. Как выяснилось, причиной её падения стало вовсе не селфи. «Девушку фотографировали на смотровой площадке у дерева, камни были скользкие, она поскользнулась, а деревце треснуло», - рассказал близкий друг погибшей Андрей.
По словам Андрея, девушка купила горящую путёвку в горы буквально за несколько дней до Нового года. Туристическая компания привезла 6 января группу на смотровую площадку над Большой Азишской пещерой. Знакомый погибшей также отметил, что ограждений там почти нигде нет, как и предупреждающих об опасности надписей.
Он также сообщил, что родители погибшей девушки собираются подать в суд на туристическую компанию.
Известно, что погибшая девушка преподавала в одном из вузов и никогда не делала селфи. Она часто бывала в горах, была хорошо подготовлена, но экстремальные ситуации старалась обходить стороной.
Ранее сообщалось, что девушка сорвалась в обрыв, когда делала эффектное селфи.