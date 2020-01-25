В МИД Ирана рассказали об аресте военного, сбившего украинский самолет

//В мире 13+

25 января 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Spiegel

фото: Rouzbeh Foulad/globallookpress.com

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что виновный в крушении украинского пассажирского самолета Boeing 737 недалеко от аэропорта в Тегеране арестован и находится в тюрьме. Известно, что авиакатастрофа произошла из-за попадания в лайнер двух иранских ракет.

«Это была сложная ситуация в сложное время. Другим понадобилось намного больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор официально не извинились … В то время как иранец, который сбил украинский самолет, сейчас в тюрьме», - отметил министр, объясняя, почему военные три дня выясняли, кто виноват в крушении.

По его словам, американский военнослужащий, виновный в крушении иранского лайнера, получил медаль.

Напомним, что самолет потерпел крушение 8 января в Иране. В результате трагедии никто не выжил. Позже выяснилось, что причиной авиакатастрофы стали иранские ракеты, которые подбили самолет из-за «человеческой ошибки».