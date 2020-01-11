Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

КСИР объяснил, зачем подбил украинский самолет

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

КСИР объяснил, зачем подбил украинский самолет
фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде объяснил причину, по которой они подбили украинский гражданский самолет Boeing 737.

КСИР взял на себя всю ответственность за сбитый украинский самолет

КСИР взял на себя всю ответственность за сбитый украинский самолет

Хаджизаде сообщил, что иранская система ПВО приняла воздушное судно за «крылатую ракету». При этом командующий военно-космическими силами отметил, что КСИР несет полную ответственность за случившееся и готов подчиниться любым требованиям и решениям властей.

Ранее сообщалось, что авиакатастрофа произошла из-за попадания в самолет иранских ракет. В генштабе вооруженных сил страны рассказали, что лайнер пролетал недалеко от важного военного объекта КСИР, где его приняли за «вражескую цель».

БА

//картина дня

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал опубликовать результаты расследования авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера. Известно, что самолет был сбит из-за…

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Москве неизвестный напал с ножом на жену муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. В тяжелом состоянии она госпитализирована в одну…

После побега от эмира Дубай его младшей жены Хайи на откровенное интервью решилась и другая его супруга - 64-летняя Ранда аль-Банна. Женщина безуспешно пытается увидеться…

//новости ан

Политики давно осваивают интернет пространство, и тем более, удивительно, что жаждущий славы и хайпа Виталий Милонов со сих пор не «оседлал» YouТube. И вот случилось чудо…

//новости ан

Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал слова украинского аналитика Юрия Романюка о «похоронах» черноморской эскадры российского флота, которая, по его мнению, находится…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками фотографией в бикини из отпуска в Альпах. Знаменитость отдыхает на горнолыжном курорте…

//новости ан