КСИР объяснил, зачем подбил украинский самолет

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11 января 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде объяснил причину, по которой они подбили украинский гражданский самолет Boeing 737.

КСИР взял на себя всю ответственность за сбитый украинский самолет

Хаджизаде сообщил, что иранская система ПВО приняла воздушное судно за «крылатую ракету». При этом командующий военно-космическими силами отметил, что КСИР несет полную ответственность за случившееся и готов подчиниться любым требованиям и решениям властей.

Ранее сообщалось, что авиакатастрофа произошла из-за попадания в самолет иранских ракет. В генштабе вооруженных сил страны рассказали, что лайнер пролетал недалеко от важного военного объекта КСИР, где его приняли за «вражескую цель».