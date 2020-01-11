Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Иране подтвердили, что случайно сбили украинский самолет и назвали причину

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: IRIB

В Иране подтвердили, что случайно сбили украинский самолет и назвали причину
фото: Mazyar Asadi/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

В генеральном штабе вооруженных сил Ирана сообщили, что украинский пассажирский самолёт Boeing 737 был сбит случайно в результате «человеческой ошибки». Известно, что данную версию озвучивали США и Канада, но в Тегеране с ней не согласились.

МИД Украины рассказал о последней связи пилотов украинского самолета с иранскими диспетчерами

МИД Украины рассказал о последней связи пилотов украинского самолета с иранскими диспетчерами

В ведомстве пояснили, что сбили самолет, потому что он пролетал недалеко от военного объекта Корпуса стражей исламской революции. В заявлении сказано, что это произошло в «условиях повышенной боевой готовности», связанной с ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке. 

При этом глава МИД Ирана уточнил, что крушение произошло из-за «человеческой ошибки в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США». Дипломат принес свои извинения и соболезнования семьям погибших.

Напомним, что на борту разбившегося 8 января лайнера находилось около 180 человек, все погибли.

БА

//картина дня

В мире

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем "Фаррагут" опубликовал в сети Пятый флот ВМС США

Соединенные Штаты опубликовали видеозапись опасного сближения в Аравийском море российского военного корабля с американским эсминцем "Фаррагут" (USS Farragut).

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал опубликовать результаты расследования авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера. Известно, что самолет был сбит из-за…

//новости ан

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками фотографией в бикини из отпуска в Альпах. Знаменитость отдыхает на горнолыжном курорте…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

После стрельбы на Лубянке в ФСБ начались «чистки». Но увольняют из органов не за непрофессионализм, а за то, что информация, в том числе и видео с места событий, попали…

В Челябинской области у женщины забрали из-под опеки трёх племянниц, а сегодня сожгли её дом. По мнению жительницы посёлка Полетаево, детей отобрали, чтобы не исполнять…