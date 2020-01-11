В Иране подтвердили, что случайно сбили украинский самолет и назвали причину

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11 января 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: IRIB

фото: Mazyar Asadi/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

В генеральном штабе вооруженных сил Ирана сообщили, что украинский пассажирский самолёт Boeing 737 был сбит случайно в результате «человеческой ошибки». Известно, что данную версию озвучивали США и Канада, но в Тегеране с ней не согласились.

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В ведомстве пояснили, что сбили самолет, потому что он пролетал недалеко от военного объекта Корпуса стражей исламской революции. В заявлении сказано, что это произошло в «условиях повышенной боевой готовности», связанной с ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

При этом глава МИД Ирана уточнил, что крушение произошло из-за «человеческой ошибки в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США». Дипломат принес свои извинения и соболезнования семьям погибших.

Напомним, что на борту разбившегося 8 января лайнера находилось около 180 человек, все погибли.