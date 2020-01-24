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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Лукашенко объяснил, почему не пользуется гаджетами

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Лукашенко объяснил, почему не пользуется гаджетами
Фото: соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не пользуется смартфоном. Он заявил, что имеет достаточно веские причины, чтобы не использовать гаджеты.

Глава Белоруссии отметил, что всё чаще замечает в руках у своих коллег смартфоны. По словам Лукашенко, он никогда не имеет при себе никакой переносной техники, поскольку заботится об информационной безопасности. Он рассказал, что если кому-то срочно нужно с ним связаться, то для этого всегда существуют иные способы. Лукашенко добавил, что если ему всё-таки приходится разговаривать по мобильному, то телефон передаёт ему адъютант.

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