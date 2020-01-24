Лукашенко рассказал, при каких условиях жители Белоруссии

Лукашенко уточнил, что если он предаст и растворит свою страну, пусть даже в братской России, жители Белоруссии "съедят" его через год после принятия такого решения.

Политик также заметил, что не хочет быть последним президентом своей страны. Он желает, чтобы будущие поколения жили "на этом клочке земли" в мире и согласии, "в обнимку с русским человеком". Александр Лукашенко уточнил, что россияне белорусам не чужие.

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