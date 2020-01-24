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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Лукашенко рассказал, при каких условиях жители Белоруссии "съедят" его за год

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко рассказал, при каких условиях жители Белоруссии
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press
Белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу рассказал, при каких условиях жители страны "съедят" его в течение года. По его словам, речь в данном вопросе идет о суверенитете Белоруссии.
 
Лукашенко уточнил, что если он предаст и растворит свою страну, пусть даже в братской России, жители Белоруссии "съедят" его через год после принятия такого решения.
 
Политик также заметил, что не хочет быть последним президентом своей страны. Он желает, чтобы будущие поколения жили "на этом клочке земли" в мире и согласии, "в обнимку с русским человеком". Александр Лукашенко уточнил, что россияне белорусам не чужие.
 
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