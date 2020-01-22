Стало известно, какой иностранный политик является самым популярным у россиян

Оказалось, что самым популярным политиком у россиян является глава Белоруссии Александр Лукашенко, причем подобное восприятие наблюдается у жителей РФ уже не первый раз. Ранее с белорусским политиком конкурировал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Федоров объяснил популярность Лукашенко тем, что его политика воспринимается больше как пророссийская, а не прозападная. Также он кажется россиянам рачительным хозяином, выстроившим стабильную и динамично развивающуюся экономику, а также создавшим в своей стране порядок.

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