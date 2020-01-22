Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Стало известно, какой иностранный политик является самым популярным у россиян

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Стало известно, какой иностранный политик является самым популярным у россиян
флаг Белоруссии, Carsten Reisinger/imageBROKER.com
Утром в среду, 22 января, стало известно, какой зарубежный политик является самым популярным у россиян. Соответствующую информацию предоставил журналистам генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
 
Оказалось, что самым популярным политиком у россиян является глава Белоруссии Александр Лукашенко, причем подобное восприятие наблюдается у жителей РФ уже не первый раз. Ранее с белорусским политиком конкурировал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
 
Федоров объяснил популярность Лукашенко тем, что его политика воспринимается больше как пророссийская, а не прозападная. Также он кажется россиянам рачительным хозяином, выстроившим стабильную и динамично развивающуюся экономику, а также создавшим в своей стране порядок.
 
Читайте также:
 
1. Российские нефтяники считают, что белорусский президент Лукашенко давит на Москву ради сохранения власти 
ЕТ

//картина дня

Армия

Саудитам прилетело «оружие возмездия»

Саудитам прилетело «оружие возмездия»

В прошлую субботу в Йемене хуситы в очередной раз разгромили ракетным ударом лагерь сил противостоящей им коалиции. Потери сначала пытались скрывать, но уже сейчас говорят о более чем сотне погибших и десятках, а то и сотнях раненых. Лагерь находился в районе Мариб, куда уже не раз прилетало от хуситов много разных ракетных «подарков»

Объединённая авиационная корпорация (ОАК) собирается заняться очередной реформацией. Ребрендинг по сценарию главы ОАК Юрия Слюсаря и компании! Его и коллег-менеджеров с гуманитарным взглядом на жизнь и «потрясающе глубокими» знаниями в авиастроении…

Объединённая авиационная корпорация (ОАК) собирается заняться очередной реформацией. Ребрендинг по сценарию главы…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан